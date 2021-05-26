Садальский возмутился словами родных Шацкой об отсутствии денег на похороны

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Актёр Станислав Садальский возмутился решением родных Нины Шацкой не хоронить актрису рядом с могилой мужа Леонида Филатова. Их заявление, что у семьи нет денег, он назвал враньём, пишет «Экспресс газета».

Актёр на своей странице в Instagram напомнил, что Нина Шацкая хотела быть похороненной рядом с Леней Филатовым. Однако, его словам на Ваганьковском кладбище запросили 500 тысяч рублей, чтобы демонтировать памятник и похоронить её рядом с мужем. Тогда родственники «запели старую еврейскую песню: грошей нема» и решили похоронить её на Троекуровском.

Как не стыдно, это же воля матери - быть похороненной рядом с любимым мужем! Нашли на чём экономить - на последнем желании! – возмутился артист.

Садальский также отметил, что по поводу денег «всё вранье»: Филатову, как режиссеру, платят за фильмы, за его книги и пьесы, а это и «Про Федота-стрельца», и «Любовь к трем апельсинам», и «Сукины дети», и «Лисистрата».

Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла 23 мая на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни, у неё были проблемы с почками. Также сообщалось, что вдова актёра Леонида Филатова перенесла инсульт. Кроме того, перед смертью она заразилась коронавирусом.