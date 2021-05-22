Стала известна причина смерти актрисы Нины Шацкой

https://static.news.ru/photo/507b52fc-bc2c-11eb-bb46-96000091f725_660.jpg Нина Шацкая Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни, у неё были проблемы с почками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также отмечается , что вдова актёра Леонида Филатова перенесла инсульт. Пятый канал уточняет, что перед смертью Шацкая заразилась коронавирусом.

Место и время похорон пока неизвестны.

Выпускница Государственного института театрального искусства Нина Шацкая сначала служила в Театре на Таганке, а затем — в «Школе современной пьесы». Она сыграла в нескольких фильмах. Самой запоминающейся считается её роль пионервожатой в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

Ранее стало известно, что в 1964 году Шацкая вышла замуж за Валерия Золотухина, но позднее ушла от него к Леониду Филатову. Этот брак продлился до самой смерти знаменитого актёра. Он скончался в 2003 году.