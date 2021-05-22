Умерла вдова актёра Леонида Филатова

https://static.news.ru/photo/d22f9bc4-bbcc-11eb-bdc2-96000091f725_660.jpg Нина Шацкая Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Вдова знаменитого актёра Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Причины смерти не уточняются .

Шацкая сыграла в нескольких фильмах, самой запоминающейся её ролью стала пионервожатая в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». С 1964 года она была актрисой Театра на Таганке (позднее — Содружества актёров Таганки), а в 2003-м перешла в «Школу современной пьесы».

В 1964 году артистка вышла замуж за Валерия Золотухина, но позднее ушла от него к Леониду Филатову. Этот брак продлился до самой смерти знаменитого актёра. Он скончался в 2003 году.

Ранее казахстанский актёр и продюсер Фархат Абдраимов скончался в Тбилиси. Артист умер во время съёмок фильма «Больше, чем любовь». Артист был членом Союза кинематографистов Казахстана, а также двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец».