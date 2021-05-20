Актёр Фархат Абдраимов умер от инфаркта на съёмках фильма

https://static.news.ru/photo/a943773e-ba06-11eb-8b2f-96000091f725_660.jpg Фархат Абдраимов Фото: instagram.com/fara_actor

Казахстанский актёр и продюсер Фархат Абдраимов скончался в Тбилиси. Артист умер во время съёмок фильма «Больше, чем любовь», сообщает пресс-служба киностудии «Казахфильм» в своём Instagram.

Абдраимову было 55 лет. По словам родственников, смерть наступила в результате обширного инфаркта. О дате и месте прощания с актёром будет сообщено позже, добавила пресс-служба.

Коллектив киностудии «Казахфильм» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Фархата Нурсултановича.

Это большая потеря для всего казахстанского кино, — говорится в сообщении.

Фархат Абдраимов был членом Союза кинематографистов Казахстана, а также двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец». Зрителям он известен по фильму «Тот, кто нежнее», который в 1996 году стал для актёра дебютным. За роль он получил приз Кинопрессы России.

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