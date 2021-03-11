Садальский удивился Шатунову на съёмках программы Малахова

https://static.news.ru/photo/da6ea640-82ba-11eb-bad1-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский удивлён хорошей формой бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. По мнению актёра, музыкант профессионален и «фантастически артистичен».

С Шатуновым Садальский встретился на программе Малахова «Привет, Андрей!», посвящённой легендарной группе из 90-х. По словам актёра, певец «зажёг» так, что мало никому не показалось.

Также Садальский высказался об уходе Шатунова в своё время из состава группы. Певец начал сольную карьеру, в чём его полностью поддержал актёр.

Я, честно говоря, был очень рад, когда Шатунов ушёл из «Ласкового мая» и начал сольную карьеру. Он фантастически артистичен, музыкален и профессионален, — поделился впечатлениями Садальский.

Шатунов сейчас находится в процессе судебных разбирательств с продюсером группы Андреем Разиным. Певцу запрещено исполнять хиты, прославившие «Ласковый май», хотя именно он исполнил знакомые каждому песни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Андрей Разин угрожает ведущему шоу «Привет, Андрей» Андрею Малахову жутким разоблачением и компроматом, если тот выпустит в эфир передачу о «Ласковом мае». Заявление Разин сделал на своей странице в Instagram.