Разин пригрозил Малахову публикацией компромата за эфир о «Ласковом мае»

https://static.news.ru/photo/6f139842-8233-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Андрей Разин Фото: razin_andrei_lm/instagram.com

Продюсер Андрей Разин угрожает ведущему шоу «Привет, Андрей» Андрею Малахову жутким разоблачением и компроматом, если тот выпустит в эфир передачу о «Ласковом мае». Заявление Разин сделал на своей странице в Instagram.

Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов, — пожаловался продюсер в своём микроблоге.

Но пост был посвящён вовсе не благотворительной деятельности Разина. Он пригрозил Малахову опубликовать такой компромат из его личной жизни, что у трёх миллионов подписчиков телеведущего «волосы на голове зашевелятся».

Что за ужасные факты собирается представить продюсер в случае выхода программы о группе из 90-х, не уточняется. Малахов пока тоже никак не отреагировал на угрозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Андрей Разин объяснил, почему дискуссия о непомерных платежах за услуги ЖКХ всколыхнула недавно российский шоу-бизнес. По его словам, многие звёзды получили элитную недвижимость бесплатно, а теперь вынуждены расплачиваться бешеными счетами за «коммуналку».