Разин рассказал, почему артисты жалуются на дорогую «коммуналку»

https://static.news.ru/photo/75ee216a-7413-11eb-8868-96000091f725_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Андрей Разин объяснил, почему дискуссия о непомерных платежах за услуги ЖКХ всколыхнула недавно российский шоу-бизнес. По его словам, многие звёзды получили элитную недвижимость бесплатно, а теперь вынуждены расплачиваться бешеными счетами за «коммуналку».

Многие артисты на халяву получили недвижимость. Берётся комплекс, застройщик даёт на халяву квартиру или апартаменты какой-нибудь звезде, ну, например, Баскову или Лолите. Далее простые люди быстро скупают жилплощадь, ведь со звездой жить рядом — это престижно! Такая заманиловка была, на неё много людей попалось, — пояснил «МК» Разин.

Также он рассказал, что многие звёзды «ещё попали и на апартаментах», поскольку их нельзя ни продать, ни в собственность перевести, ни прописаться, а коммунальные платежи приходят при этом огромные.

Наши звёзды залезли в элитные дома, не имея денег, на халяву. Но кричали, что купили квартиру сами, а застройщики их имена в рекламе использовали, обманывая граждан. Вот звёзды наши и попали, — добавил Разин.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что живя в московском многоквартирном доме, тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 70 тысяч рублей в месяц, из которых около 20 тысяч — плата за электроэнергию. При этом он добавил, что не считает такие коммунальные платежи завышенными. По его словам, жители Лондона и Швейцарии за услуги ЖКХ «в районе тысячи долларов платят». Продюсер отметил, что он со своей супругой, певицей Валерией, живёт в одной и той же квартире на протяжении уже 18 лет.

Пригожин также рассказал, что его пожилая мама, проживающая в 60-метровой квартире, тратит на коммунальные услуги около 10 тысяч рублей в месяц, имея пенсию «чуть больше этой суммы».