Пригожин раскрыл траты на коммуналку

https://static.news.ru/photo/f25a5b98-70f7-11eb-9121-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что живя в московском многоквартирном доме, тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 70 тысяч рублей в месяц, из которых около 20 тысяч — плата за электроэнергию.

Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ — 41 тысяча 975 рублей. И плюс за «Мосэнерго» 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Ещё мы платим 2500 рублей за Интернет в месяц и за уборку территории пять тысяч, — рассказал порталу Teleprogramma Пригожин.

При этом он добавил, что не считает такие коммунальные платежи завышенными. По его словам, жители Лондона и Швейцарии за услуги ЖКХ «в районе тысячи долларов платят».

Продюсер отметил, что он со своей супругой, певицей Валерией, живёт в одной и той же квартире на протяжении уже 18 лет. Пригожин также рассказал, что его пожилая мама, проживающая в 60-метровой квартире, тратит на коммунальные услуги около 10 тысяч рублей в месяц, имея пенсию «чуть больше этой суммы».

Как писал NEWS.ru, Валерия и Пригожин не так давно выставляли на продажу свою семикомнатную квартиру в кирпичной высотке на западе Москвы. Общая площадь жилища составляет 280 кв. метров, а его стоимость — 770 млн рублей. Покупателя на такую дорогую недвижимость не нашлось, и они сняли объявление. Известно, что звёздные апартаменты «собрали» из двух соседних квартир и объединили в одно целое с помощью английского дизайнера Габана О’Кифа, который оформлял интерьеры для Элтона Джона. В квартире помимо спален имеется библиотека, рабочий кабинет, а также четыре санузла. Стена в гостиной украшена огромным панно с панорамой Москвы: когда от него отражается солнце, создаётся оптический эффект, будто стоишь на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Ванная там отделана мрамором, коридоры — массивом из белёного дуба, а в кабинете хозяина установлен стол с обивкой из кожи угря, который, по подсчётам специалистов, стоит около 1 млн рублей.