«С любовью, мачеха»: Высоцкая шуткой поздравила 55-летнего пасынка

https://static.news.ru/photo/f4064520-57d3-11eb-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: juliavysotskayaofficial/instagram.com

Телеведущая Юлия Высоцкая поздравила с днём рождения сына кинорежиссёра Андрея Кончаловского, актёра, сценариста и кинопродюсера Егора Кончаловского, которому исполнилось 55 лет.

Высоцкая на восемь лет младше наследника супруга, однако совсем не стесняется этого. В своём поздравлении она обыграла этот момент шуткой.

С днём рождения, пасынок! Здоровья и радости, любви и работы!!! С любовью, мачеха!!! — написала она.

Подписчики оценили пост телеведущей, отметив, что разница в возрасте между супругами не имеет значения, если они искренне любят друг друга, даже если речь идёт о 36 годах.

Молодой ещё!.. Расти и расти! Берегите ребёнка! — пошутил один из комментаторов.

Как писал NEWS.ru, ранее Юлия Высоцкая показала свой дом-терем из калиброванной сосны на Рублёвке, где она живёт вместе с мужем Андреем Кончаловским. Как видно на кадрах, в доме Высоцкой много антиквариата, дорогих терракотовых ваз, которые режиссёр в своё время привозил из Италии. У пары есть особняк в Тоскане, но из-за пандемии они сейчас живут в России.