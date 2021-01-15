«С любовью, мачеха»: Высоцкая шуткой поздравила 55-летнего пасынка

Телеведущая Юлия Высоцкая поздравила с днём рождения сына кинорежиссёра Андрея Кончаловского, актёра, сценариста и кинопродюсера Егора Кончаловского, которому исполнилось 55 лет.
Высоцкая на восемь лет младше наследника супруга, однако совсем не стесняется этого. В своём поздравлении она обыграла этот момент шуткой.
С днём рождения, пасынок! Здоровья и радости, любви и работы!!! С любовью, мачеха!!! — написала она.
Подписчики оценили пост телеведущей, отметив, что разница в возрасте между супругами не имеет значения, если они искренне любят друг друга, даже если речь идёт о 36 годах.
Молодой ещё!.. Расти и расти! Берегите ребёнка! — пошутил один из комментаторов.
Как писал NEWS.ru, ранее Юлия Высоцкая показала свой дом-терем из калиброванной сосны на Рублёвке, где она живёт вместе с мужем Андреем Кончаловским. Как видно на кадрах, в доме Высоцкой много антиквариата, дорогих терракотовых ваз, которые режиссёр в своё время привозил из Италии. У пары есть особняк в Тоскане, но из-за пандемии они сейчас живут в России.