«С крестницей»: Литвинова потрясла Сеть снимком с дочерью Ефремова

https://static.news.ru/photo/fc6ecd94-a8b6-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актриса Рената Литвинова опубликовала снимок с дочерью-гендерфлюидом актёра Михаила Ефремова. Ранее 19-летняя Анна-Мария призналась, что мечтает жениться на девушке и переехать в Великобританию. На снимке Литвинова обнимает «родственницу» за плечи.

Пусть сегодня будет день сильных женщин — 6 июня — с моей крестницей Анной-Марией Ефремовой, — написала она на своей странице в Instagram.

Подписчики неоднозначно отнеслись к такому шагу Литвиновой. Кто-то посчитал её признание позором. Однако нашлись и те, кто поддержал её, написав, что девушке повезло с крёстной мамой.

Выглядите обе замечательно! Как Анне-Марии повезло с крёстной мамой! И папа, конечно, талантище! Здоровья всем и любви! —прокомментировал один из пользователей.

Ранее Анна-Мария признавалась, что ей сложно общаться с матерью, страдающей алкогольной зависимостью. По её словам, родительница нередко поднимала на неё руку, когда ей было 8–12 лет. Женщина могла начать выпивать из-за проблем в карьере. Ей много лет не предлагали роли в кино. 19-летняя девушка решила отдать мать в психиатрическую клинику, где ей окажут необходимую помощь.

Супруги разошлись спустя четыре года семейной жизни, и Качалина увезла дочь на Гоа. Однако актриса начала злоупотреблять алкоголем, и Михаил Ефремов забрал Анну-Марию к себе и оформил на неё единоличную опеку, писал NEWS.ru.