Дочь Ефремова решила отправить мать в психиатрическую больницу

https://static.news.ru/photo/bc7633aa-a03a-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Качалина Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Дочь актёра Михаила Ефремова и его четвертой бывшей супруги Ксении Качалиной призналась, что ей сложно общаться с матерью, страдающей от алкогольной зависимости.

19-летняя Анна-Мария решила отдать мать в психиатрическую клинику, где ей окажут необходимую помощь.

Не думаю, что я хочу называть ее таким важным словом, как «мать». Совсем не испытываю к ней любви, — рассказала девушка в студии программы НТВ «Секрет на миллион».

По её словам, родительница нередко поднимала на нее руку, когда ей было 8-12 лет. Женщина могла начать выпивать из-за проблем в карьере. Ей много лет не предлагали роли в кино.

Как ранее писал NEWS.ru, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что из-за коронавируса не может пить спиртное как раньше. Он вынужден находиться дома с детьми, иногда дочь разрешает ему «кое-что, но всё равно это меньше, чем раньше».