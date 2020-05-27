Дочь Ефремова решила отправить мать в психиатрическую больницу

Дочь актёра Михаила Ефремова и его четвертой бывшей супруги Ксении Качалиной призналась, что ей сложно общаться с матерью, страдающей от алкогольной зависимости.
19-летняя Анна-Мария решила отдать мать в психиатрическую клинику, где ей окажут необходимую помощь.
Не думаю, что я хочу называть ее таким важным словом, как «мать». Совсем не испытываю к ней любви, — рассказала девушка в студии программы НТВ «Секрет на миллион».
По её словам, родительница нередко поднимала на нее руку, когда ей было 8-12 лет. Женщина могла начать выпивать из-за проблем в карьере. Ей много лет не предлагали роли в кино.
Как ранее писал NEWS.ru, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что из-за коронавируса не может пить спиртное как раньше. Он вынужден находиться дома с детьми, иногда дочь разрешает ему «кое-что, но всё равно это меньше, чем раньше».
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