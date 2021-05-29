«С головой всё в порядке?»: фанаты осудили Киркорова за танцы с Давой

https://static.news.ru/photo/f507407a-c1e9-11eb-a07f-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео, на котором танцует с блогером Давидом Манукяном. Артист решил поделиться хорошим настроением, однако получил волну осуждения со стороны некоторых фанатов, которые даже начали спрашивать, всё ли у них в порядке с головой, пишет «Вечерняя Москва».

На видео король российской эстрады и Дава веселятся в разноцветных боа и тёмных очках на кухне.

Настроение — воскресенье! Время танцевать, — написал Киркоров.

Некоторые поклонники отметили, что Киркорову несолидно танцевать с экс-возлюбленным Ольги Бузовой. Одна из подписчиц заявила, что от происходящего на видео ей «тошно становиться».

У них с головой всё в порядке? — возмутился другой пользователь.

Однако не все поддержали их мнение. Многим понравилось видео, и они поблагодарили артиста за хорошее настроение.

Ранее стало известно, что после развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой в 2005 году певец так сильно переживал, что Примадонна опасалась, что он наложит на себя руки. При этом она сама в тот момент уже строила отношения с Максимом Галкиным.