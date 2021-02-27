«С гнилой начинкой»: расставшийся с Бузовой Дава поделился мыслями вслух

https://static.news.ru/photo/926a4ccc-7910-11eb-89a4-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: instagram.com/dava_m

Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян разоткровенничался со своими подписчиками. Находясь в больнице в грустном настроении, он сделал ряд высказываний о личной жизни, которые фанаты связали с Ольгой Бузовой. По их мнению, таким способом артист пытался достучаться до экс-возлюбленной.

Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны... Ведь один раз можно просто по-человечески прийти, —написал Дава в сторис Instagram.

Исполнитель также призвал никого не винить в своих разочарованиях. «Мы сами очаровались ими. Сами виноваты. Знали, на что шли», «Оставайтесь собой. Ваша искренность дороже денег», отметил Дава.

Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют мысли в глаза. Сила в простоте. Не в красивой обёртке с гнилой начинкой, — добавил он.

instagram.com/dava_m

На своей странице в соцсети блогер также опубликовал видео из палаты. Свои высказывания он так и не пояснил, однако попросил не приписывать их никому, сказав, что это «просто тупые мысли вслух».

Влюблённые расстались после полутора лет отношений. Разрыв очень серьёзно сказался на душевном состоянии обоих. Инициатором выступила Ольга Бузова, обвинившая бойфренда в побоях и изменах. Паре не помогла даже сыгранная на Мальдивах свадьба.

В настоящее время Давид Манукян находится в клинике, где восстанавливается после операции. Причину хирургического вмешательства Манукян не называет, но уверят, что операция была плановой. Фанаты уверяют, что Дава лёг под нож хирурга, чтобы скорректировать свою фигуру. По словам одной из пациенток больницы, музыкант сделал липосакцию спины, подбородка, а также лифтинг нижней части живота, писал NEWS.ru.