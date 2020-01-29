https://static.news.ru/photo/b51a959c-428e-11ea-a52d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Аполлонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вызвал ажиотаж, выступив в наряде в стиле Пугачёвой.

Как пишет Teleprograma.pro, музыкант во время отдыха на Пхукете приобрёл в местном магазине ярко-оранжевый балахон. Снимок в эпатажном наряде он опубликовал в Instagram. В комментарии к фото артист написал, что наконец-то нашёл концертный прикид и завтра зажжёт Пхукет.

Многие восприняли его обещание как шутку. Однако на следующий день певец действительно вышел на сцену в шёлковом одеянии. При этом остальные участники коллектива выступали в обычных рубашках и брюках.

Необычный наряд вызвал множество откликов в Сети. Подписчики написали: «А где-то плачет Алла Борисовна», «Шикарный балахон. Пугачева обзавидуется», «Думал, это Пугачева подстриглась».

Это уже не первый раз, когда Григорьева-Аполлонова сравнивают с Примадонной. В августе 2019 года музыкант опубликовал в Instagram архивный снимок с пышной шевелюрой, в солнцезащитных очках и роскошной дублёнке, писал NEWS.ru.