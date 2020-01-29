Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вызвал ажиотаж, выступив в наряде в стиле Пугачёвой.
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Многие восприняли его обещание как шутку. Однако на следующий день певец действительно вышел на сцену в шёлковом одеянии. При этом остальные участники коллектива выступали в обычных рубашках и брюках.
Необычный наряд вызвал множество откликов в Сети. Подписчики написали: «А где-то плачет Алла Борисовна», «Шикарный балахон. Пугачева обзавидуется», «Думал, это Пугачева подстриглась».
Это уже не первый раз, когда Григорьева-Аполлонова сравнивают с Примадонной. В августе 2019 года музыкант опубликовал в Instagram архивный снимок с пышной шевелюрой, в солнцезащитных очках и роскошной дублёнке, писал NEWS.ru.
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