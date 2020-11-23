Рыжий из «Иванушек» отказался от квартиры в пользу сыновей

https://static.news.ru/photo/acf5e5ca-2e19-11eb-87a5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из солистов российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с журналистами телеканала НТВ сообщил, что больше не является юридическим владельцем собственной квартиры на территории Москвы. Оказалось, что певец прописал там своих сыновей от бывшей возлюбленной Марины (ныне супруги игрока баскетбольного «Зенита» Андрея Зубкова), 17-летнего Ивана и 12-летнего Артёма. После этого звезда перестал быть хозяином жилплощади.

Григорьев-Апполонов пояснил, что самостоятельно отказался от квартиры в пользу детей. Таким образом певец намерен избежать конфликта с сыновьями на почве недвижимости.

Я даже в страшном сне не могу себе представить, что кто-то из моих любимых мальчиков придёт и скажет: «Папа, подвинься», — сказал исполнитель в эфире программы «Звёзды сошлись».

Солист «Иванушек» подчеркнул, что любовь к Ивану и Артёму для него гораздо важнее, чем материальные ценности.

Как ранее передавал NEWS.ru, старший сын солиста «Иванушек» переехал к нему жить. Григорьев-Апполонов расстался с Марией Банковой около года назад. Бывшая супруга певца вместе с 12-летним Артемием осталась в Санкт-Петербурге.

По словам звёздного отца, отношения с наследником у него отличные. Подросток сам готовится к школе, учится хорошо, и конфликтов между ним и отцом не возникает. Еду Григорьевы-Апполоновы заказывают в службе доставки.