Рудковская выложила трогательное видео со своими «Плющатами»

https://static.news.ru/photo/ff9e9a08-2ccd-11eb-b455-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram выложила трогательный ролик с участием своих сыновей Александра и Арсения.

Так, на представленном видео звёздная мама держит младшего сына на руках.

Наши малыши-карандаши — Плющата — Саня и Сеня, — написала Рудковская в социальной сети.

Стоит отметить, что своих детей продюсер нарядила в костюмы серого цвета. Сама же светская львица позировала в небесно-голубом платье. Подписчики Рудковской подметили, что знаменитость прекрасно выглядит в своём домашнем образе.

Второй ребёнок в семье Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился в конце сентября. Мальчика родила суррогатная мать.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Рудковской и Плющенко Саша, которого родители называют Гном Гномыч, показал кадры со съёмочной площадки. Мальчик снимается в сериале «Чума».

Действие картины разворачивается в XV веке в вымышленном городе. Первый сезон сериала зрители увидели несколько месяцев назад.