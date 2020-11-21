Рудковская выложила трогательное видео со своими «Плющатами»

Продюсер Яна Рудковская в Instagram выложила трогательный ролик с участием своих сыновей Александра и Арсения.
Так, на представленном видео звёздная мама держит младшего сына на руках.
Наши малыши-карандаши — Плющата — Саня и Сеня, — написала Рудковская в социальной сети.
Стоит отметить, что своих детей продюсер нарядила в костюмы серого цвета. Сама же светская львица позировала в небесно-голубом платье. Подписчики Рудковской подметили, что знаменитость прекрасно выглядит в своём домашнем образе.
Второй ребёнок в семье Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился в конце сентября. Мальчика родила суррогатная мать.
Ранее NEWS.ru писал, что сын Рудковской и Плющенко Саша, которого родители называют Гном Гномыч, показал кадры со съёмочной площадки. Мальчик снимается в сериале «Чума».
Действие картины разворачивается в XV веке в вымышленном городе. Первый сезон сериала зрители увидели несколько месяцев назад.