Рудковская поскандалила с гостями на дне рождения Бузовой

https://static.news.ru/photo/881d1bfa-5f98-11eb-a20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яна Рудковская устроила скандал на юбилее ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Продюсера возмутили слова подруги именинницы о том, что шоу-бизнес «неискренний».

Рудковскую крайне возмутили такие слова. Она посоветовала приятельнице Бузовой «думать, что говорить».

У нас всё хорошо со слухом, со зрением. Мы старые битые солдаты. Я дожила до такого возраста, когда могу говорить только правду. За слова надо отвечать. И думать, о чём вы говорите. Потому что люди, которые здесь собрались, они в этой жизни очень много чего сделали. Здесь вот сидит Лолита, Слава. Они никому ничего не должны, — заявила продюсер.

Но на этом Рудковская не остановилась и припомнила другой подружке Бузовой ещё одно как минимум странное пожелание — не иметь детей, сообщает портал Super.ru.

А вторая девушка сказала такую вещь. Не будем желать тебе детей. Послушайте. Я буду желать детей. Вы, пожалуйста, говорите только за себя. Поэтому ты меня поняла. Никогда тебе шоу-бизнес льстить не будет, — заявила продюсер, обращаясь к Ольге.

Бузова была настолько потрясена искренними репликами Рудковской, что только и смогла вымолвить: «Это так круто, что вы живые все. Меня с каждым гостем что-то связывает». Сама Рудковская после того, как отчитала гостей поющей ведущей, собрала вещи и ушла с вечеринки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров не появился на юбилее Ольги Бузовой, хотя поздравить телеведущую пришли многие знаменитости. Журналисты, которые были на празднике, предположили, что певец мог так поддержать своего друга Давида Манукяна, с которым накануне рассталась телеведущая.