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Рудковская показала, как Плющенко нянчится с младшим сыном Арсением

21:10, 07 ноября 2020
Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram видео с участием своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко, и младшего сына Арсения.

Так, на представленных кадрах запечатлено, как отец трогательно прощается с младенцем, отправляясь на соревнования.

Провожаем папу на соревнования в Казань. Будем болеть за команду Плющенко с ребятами первый раз по телевизору, — отметила Рудковская.

Поклонников продюсера умилила такая картина. Многие из них подчеркнули, что Плющенко выглядит счастливым отцом.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская показала в социальной сети, как её старший сын Александр, более известный как Гном Гномыч, парит в воздухе.

В ролике знаменитость посадила мальчика на крышу авто, которое через некоторое время исчезло под ним.

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