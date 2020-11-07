Рудковская показала, как Плющенко нянчится с младшим сыном Арсением

Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram видео с участием своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко, и младшего сына Арсения.
Так, на представленных кадрах запечатлено, как отец трогательно прощается с младенцем, отправляясь на соревнования.
Провожаем папу на соревнования в Казань. Будем болеть за команду Плющенко с ребятами первый раз по телевизору, — отметила Рудковская.
Поклонников продюсера умилила такая картина. Многие из них подчеркнули, что Плющенко выглядит счастливым отцом.
Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская показала в социальной сети, как её старший сын Александр, более известный как Гном Гномыч, парит в воздухе.
В ролике знаменитость посадила мальчика на крышу авто, которое через некоторое время исчезло под ним.