Рудковская объяснила, почему Манижа проиграет на Евровидении

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в разговоре с РИА Новости объяснила, почему певица Манижа, представляющая РФ на Евровидении, проиграет, заняв 5-8 место. Она похвалила исполнительницу и её номер, однако звезде не понравилась песня Russian Woman («Русская женщина»). Знаменитость отметила, что петь на русском языке на европейском шоу — рискованно.

Среди фаворитов Рудковская отметила участников из Франции, Италии и Мальты.

Я посмотрела всех участников, остались только финалисты. И это как раз тот случай, когда финалисты станут главными претендентами на первую тройку. Там очень сильная француженка с очень сильной песней, очень искренняя, очень настоящая. Там потрясающая модная группа итальянская, девочка играет на гитаре, это что-то невероятное, — заявила продюсер.

Подопечный Рудковской — Дима Билан — дважды участвовал в конкурсе. В 2006-м певец с песней Never Let You Go стал вторым, а в 2008-м победил с композицией Believe.

Минувшим вечером, 20 мая, в Роттердаме прошёл второй отборочный полуфинал международного конкурса «Евровидение». Зрители сделали свой выбор и тем самым добавили к уже известным финалистам ещё десять участников. Перечисляем всех соперников Манижи. В общей сложности получилось 26 исполнителей, которые завтра поборются за победу в конкурсе. Первый полуфинал прошёл 18 мая. Среди преодолевших этап, кроме России, оказались Литва, Кипр, Украина, Бельгия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Швеция и Норвегия. Путёвки в финал раздали и 20 мая. Среди новых финалистов — представители Албании, Греции, Болгарии, Португалии, Исландии, Швейцарии, Сербии и Сан-Марино.

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с NEWS.ru заявил, что музыки в Евровидении крайне мало, но России не нужно отказываться от участия в конкурсе. По его словам, это не такое событие, как, например, чемпионат мира или Европы по футболу, «и не музыка по большому счёту».