«Слабейший конкурс за историю»: Рудковская — о Евровидении-2021

https://static.news.ru/photo/16fb2b56-babf-11eb-b05d-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала Евровидение-2021 слабейшим в истории конкурса, пишет РИА Новости.

На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу за конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще, — сказала она.

По её словам, после второго полуфинала она не смогла набрать «не то что десятку, еле тройку». При этом Рудковская отметила, что Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно.

Ранее Рудковская объяснила, почему певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, проиграет, заняв 5–8-е место. Она похвалила исполнительницу и её номер, однако звезде не понравилась песня Russian Woman («Русская женщина»).

20 мая в Роттердаме прошёл второй отборочный полуфинал международного конкурса «Евровидение». Зрители сделали свой выбор и тем самым добавили к уже известным финалистам ещё десять участников. Перечисляем всех соперников Манижи. В общей сложности получилось 26 исполнителей, которые завтра поборются за победу в конкурсе. Первый полуфинал прошёл 18 мая. Среди преодолевших этап, кроме России, оказались Литва, Кипр, Украина, Бельгия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Швеция и Норвегия. Путёвки в финал раздали и 20 мая. Среди новых финалистов — представители Албании, Греции, Болгарии, Португалии, Исландии, Швейцарии, Сербии и Сан-Марино.