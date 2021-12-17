Рубальская призналась, почему не хочет слышать о Пугачёвой

Лариса Рубальская рассказала, почему не хочет слышать об Алле Пугачёвой, которой она подарила когда-то свои знаменитые песни. О конфликте с певицей поэтесса старается не вспоминать, рассказала она в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением, — сказала Рубальская.

Конфликт, о котором идёт речь, произошёл, когда поэтесса принесла певице свои новые песни, а та даже не удостоила её аудиенции. По слухам, Рубальская сильно обиделась на Примадонну и перестала с ней общаться.

Сама поэтесса отметила, что иногда она переживает, но чаще всего делает это в себе.

И тревогу, и печаль скрываю. Не хочу на людей всё выплескивать. Веду весёлый, неунывающий образ жизни, — отметила Рубальская.

Ранее сообщалось, что 75-летняя поэтесса Лариса Рубальская перенесла коронавирусную инфекцию. Рубальская рассказала, что всё время находилась на самоизоляции и подхватила вирус, когда официально разрешили концерты.