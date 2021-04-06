Российские телеведущие восхитились отдыхом на Ямале

https://static.news.ru/photo/9c8616f0-96cf-11eb-88ab-96000091f725_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева недавно отдохнула на Ямале. Журналистка опубликовала в соцсетях несколько фото в национальном костюме местных народов. Звезда приехала в Салехард со знакомой — коллегой по цеху с НТВ Екатериной Шугаевой, её супругом и тремя детьми.

Друзья побывали на праздновании Дня оленевода, посетили местные рестораны и музеи, отправились в тундру и съездили на рыбалку, прокатились на санях с оленьей упряжкой.

Всего два с половиной часа на самолёте, и мы в Салехарде, в белоснежной пустыне среди оленей. Почему же мне раньше казалось, что Крайний Север — это далеко? На самом деле сюда можно (нужно) слетать даже на выходные! Не пожалеете, — написала Шугаева на своей странице в Instagram.

Андреева отметила местную кухню, заявив, что «на Ямале едят очень даже круто». По её словам, в регионе «яркие краски и огонь, и горячие сердца», иначе в условиях вечной мерзлоты невозможно выжить. По словам Шугаевой, на Ямале «спокойно. За себя, за семью, за страну, за будущее».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая программы «Время» Екатерина Андреева опубликовала в Instagram видео своего визита к косметологу на Мальдивах. Процедура омоложения лица с помощью водорослей немного смутила её подписчиков, но многие всё же согласились с телеведущей, что красота — это «страшная» сила. Сначала 59-летней телеведущей нанесли на лицо косметический состав зелёного цвета, а после покрыли горячими листьями водорослей и прикрыли полотенцем.