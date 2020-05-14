Роднина намекнула на проблемы с головой у Тарасовой

https://static.news.ru/photo/e2bfb5e4-95f0-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина намекнула на проблемы с головой у коллеги и бывшей наставницы Татьяны Тарасовой, комментируя её недавнее интервью.

Недавно тренер заявила, что Роднина поступила некрасиво, взяв с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которой требовалась медпомощь. Сама же Тарасова, по её словам, настаивала на срочной диагностике коллеги. Как вспоминает тренер, через несколько дней Черкасская позвонила ей и сообщила, что неизлечимо больна раком.

Комментируя эту историю журналистам, Роднина заявила, что её бывшая наставница всё перепутала.

Момент, о котором она говорит, имел место в 1981 году. А Черкасская умерла от рака в 2001. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело, — сказала она в беседе с порталом Sport24.ru.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что её отца, хоккейного тренера Анатолия Тарасова, уважали в США больше, чем в России, писал NEWS.ru.