Тарасова: в США отца помнят больше, чем в России

https://static.news.ru/photo/36ca4ebe-94ee-11ea-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что её отца, хоккейного тренера Анатолия Тарасова, уважали в США больше, чем в России.

Он (Тарасов) введён в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер. В России про его музей я даже не хочу говорить — я плакала двое суток после того, как его посетила, — сказала Тарасова РБК.

По ее словам, она устроила в «Музее хоккея» «большое безобразие, чуть ли не с дракой».

Тарасова отметила, что её отца в США помнят больше, чем в России. Тренер вспомнила, как отец выступал в США с лекцией перед канадскими профессиональными хоккеистами.

Тогда 40 минут стоял весь зал. Только это происходило в Америке, а не у себя дома, где его оставили без работы в 54 года, — отметила Тарасова.

Анатолий Тарасов — тренер сорной СССР по хоккею и московского ЦСКА.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писал NEWS.ru.