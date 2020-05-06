Тарасова: Трусова поможет Плющенко влиться в тренерскую семью

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Российская фигуристка Александра Трусова сменила личного тренера, покинув группу Этери Тутберидзе.

Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому...