Тарасова: Трусова поможет Плющенко влиться в тренерскую семью

https://static.news.ru/photo/bad44794-8f91-11ea-883f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Евгений взял под своё тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Это возможность для него влиться в тренерскую семью, — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Трусова сменила личного тренера, покинув группу Этери Тутберидзе. Новым наставником спортсменки станет Евгений Плющенко. Сам специалист отметил, что будет готов прокомментировать информацию через пару дней.