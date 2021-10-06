Родившая Тимати сына девушка призналась, почему приняла ислам

Модель Анастасия Решетова, которая родила известному российскому рэперу Тимати сына Ратмира, призналась, что решила принять ислам. Она утверждает, что находится с популярным исполнителем в хороших отношениях. Модель написала об этом на своей странице в Instagram.

Поклонники давно отметили, что она часто носит платки и длинные закрытые платья. Сомнения, в то же время, остаются. Её фото в соцсетях по-прежнему перемежаются со снимками в обтягивающих мини-платьях, а также роскошных формах юбках и леггинсах.

Вопрос о религии Решетовой напрямую задали подписчики. Она решилась ответить прямо. Модель подтвердила, что приняла ислам, а также объяснила, почему не сделала этот факт достоянием общественности.

Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми, – заявила она.

По словам Решетовой, после расставания с Тимати она продолжает быть с ним на связи постоянно, чтобы вместе заботиться о сыне. По ее словам, отец забирает мальчика к себе, когда ей нужно уехать по делам. Также с юным Ратмиром часто общаются все бабушки и дедушки.

Ранее сообщалось, что Решетова решилась отдать маленького сына Ратмира его отцу. Ребёнок проведёт с отцом почти месяц, написала модель в Instagram. Ещё в прошлом году модель не хотела отпускать сына на отдых со знаменитым отцом, и такая длительная разлука мамы с малышом была впервые.