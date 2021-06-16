Родители супруга Макеевой рассказали о его «странных записочках»

https://static.news.ru/photo/173f9482-cf30-11eb-9d4f-96000091f725_660.jpg Фото: malkov_roman_mr/instagram.com

Родители Романа Малькова, супруга актрисы Анастасии Макеевой, заступились за неё в ходе конфликта звезды с бывшей женой возлюбленного в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они признались, что до встречи со звездой находили у него «записочки, не суицидальные, но такие странные».

Рома встретил Настю и расцвёл. Он ещё до Насти говорил: «К Свете я не вернусь». У них не было отношений мужа с женой, только тоска в глазах. Мы находили записочки у него, не суицидальные, но такие, странные, — рассказали родственники Малькова.

Роман Макеевой и Малькова широко обсуждается в Интернете, так как предложение артистке предприниматель сделал, будучи женатым. Официально он развёлся 12 апреля. В мае стало известно, что экс-жена бизнесмена выиграла суд по алиментам. Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.

Тем не менее встреча Макеевой и бывшей супруги Малькова в студии закончилась потасовкой. По словам последней, артистка снимала её на телефон и оскорбляла. Светлана заявила, что терпела до тех пор, пока та не перекрыла ей проход окончательно. При этом бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в женский скандал не лез и со стороны наблюдал за происходящим. Малькова также опубликовала фото, на котором изображён вход в отделение МВД.

У Романа Малькова четверо детей от Светланы. Ему не удалось сохранить хороших отношений с бывшей женой. Он объясняет это тем, что экс-супруга активно критиковала его новые отношения и ходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живёт с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении.