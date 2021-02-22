Робби Уильямс продаёт «дом с привидениями»

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс, переехавший в Швейцарию, решил избавиться от дома в Англии, которым он не пользуется.
Певец выставил на продажу особняк XVII века в деревне Комптон-Бассет (графство Уилтшир). Как
Поместье в графстве Уилтшир певец приобрёл в 2008 году, но захотел избавиться от него уже через два года. Беседуя с поклонниками в соцсети в 2020 году, Уильямс сказал, что его бросает в дрожь, как только он вспоминает об этом доме. По его словам, его старшая дочь боялась спать в одной из комнат и заявила об этом, как только научилась говорить.
В 2019 году стало известно, что Робби Уильямс пытался досадить своему соседу, гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу тем, что громко ставил песни Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, которые были конкурентами коллектива в 1970-е. Всё началось с того, что Пейдж высказался против намерения Уильямса расширить подвал своего дома, писал NEWS.ru.