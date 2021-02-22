Робби Уильямс продаёт «дом с привидениями»

https://static.news.ru/photo/6003bec8-75f8-11eb-914a-96000091f725_660.jpg Робби Уильямс Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс, переехавший в Швейцарию, решил избавиться от дома в Англии, которым он не пользуется.

Певец выставил на продажу особняк XVII века в деревне Комптон-Бассет (графство Уилтшир). Как пишет Evening Standard, певец уверяет, что дом «населён призраками». Потенциальному покупателю нужно будет заплатить 9 млн фунтов стерлингов (около 900 млн рублей). Сам артист купил виллу в Швейцарии рядом с Женевским озером, отдав за неё 24 млн фунтов стерлингов (порядка 2,5 млрд рублей).

Поместье в графстве Уилтшир певец приобрёл в 2008 году, но захотел избавиться от него уже через два года. Беседуя с поклонниками в соцсети в 2020 году, Уильямс сказал, что его бросает в дрожь, как только он вспоминает об этом доме. По его словам, его старшая дочь боялась спать в одной из комнат и заявила об этом, как только научилась говорить.

В 2019 году стало известно, что Робби Уильямс пытался досадить своему соседу, гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу тем, что громко ставил песни Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, которые были конкурентами коллектива в 1970-е. Всё началось с того, что Пейдж высказался против намерения Уильямса расширить подвал своего дома, писал NEWS.ru.