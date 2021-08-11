Режиссёр объяснила отказ артистов спеть на Дне независимости Украины

Некоторые украинские артисты отказались петь на концерте в честь Дня независимости страны на фоне занятости в других праздничных шоу, передаёт портал «Фокус» со ссылкой на режиссёра мероприятия Екатерину Царик.
Она также
По информации Telegram-канала Klymenko Time, на киевской сцене также
День независимости на Украине отмечается 24 августа каждый год. В 2021-м праздник продлится три дня. Киев запланировал концерты, военные парады и чествование «великих украинцев». Кроме того, страну могут посетить иностранные политики и дипломаты из 30 государств.
Ранее известной рок-группе из Киева Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня независимости Украины, заявили представители коллектива в социальной сети Facebook. Они отметили, что причина такого решения организаторов — русскоязычный хит команды «Под дождём». Шоумены подчеркнули, что предложение выступить на мероприятии, приуроченном к 30-летию независимости страны, поступило из офиса главы государства Владимира Зеленского ещё в мае 2021-го и концепция праздника — «30 легендарных групп с легендарными песнями».