Режиссёр объяснила отказ артистов спеть на Дне независимости Украины

Некоторые украинские артисты отказались петь на концерте в честь Дня независимости страны на фоне занятости в других праздничных шоу, передаёт портал «Фокус» со ссылкой на режиссёра мероприятия Екатерину Царик.

Она также объяснила , что часть музыкантов — группы «Бумбокс» и «Плач Еремии» — просто не захотели приехать на шоу.

По информации Telegram-канала Klymenko Time, на киевской сцене также не появятся коллективы «Друга Ріка», «Антитiла» и Onuka. Они тоже не смогут почтить своим присутствием из-за напряжённого графика. Кроме того, певица Катя Чили отказалась выступать бесплатно, а номер команды Green Grey отменили из-за критики группой дискриминационного языкового закона.

День независимости на Украине отмечается 24 августа каждый год. В 2021-м праздник продлится три дня. Киев запланировал концерты, военные парады и чествование «великих украинцев». Кроме того, страну могут посетить иностранные политики и дипломаты из 30 государств.

Ранее известной рок-группе из Киева Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня независимости Украины, заявили представители коллектива в социальной сети Facebook. Они отметили, что причина такого решения организаторов — русскоязычный хит команды «Под дождём». Шоумены подчеркнули, что предложение выступить на мероприятии, приуроченном к 30-летию независимости страны, поступило из офиса главы государства Владимира Зеленского ещё в мае 2021-го и концепция праздника — «30 легендарных групп с легендарными песнями».