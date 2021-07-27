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Green Grey не споют на Дне независимости Украины из-за русского языка

15:55, 27 июля 2021
Green Grey не споют на Дне независимости Украины из-за русского языка Фото: GreenGreyOfficial/facebook.com
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Известной рок-группе из Киева Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня независимости Украины, заявили представители коллектива в социальной сети Facebook. Они отметили, что причина такого решения организаторов — русскоязычный хит команды «Под дождём».

Шоумены подчеркнули, что предложение выступить на мероприятии, приуроченном к 30-летию независимости страны, поступило из Офиса главы государства Владимира Зеленского ещё в мае 2021-го.

И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! Как на это реагировать?!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них 2е МТV music awards !! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с «полiтичною доцiльнIстью» нас пытаются стереть из истории Украины, — добавили музыканты.

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