Режиссер «Секретных материалов» Либерман умер на 76-м году жизни

Фото: Aaron Lynett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Либерман

Американский режиссер Роберт Либерман, работавший над сериалами «Секретные материалы» и «Декстер», скончался в возрасте 75 лет, сообщает издание Hollywood Reporter. По словам его сына Ника, Либерман умер еще в начале июля, однако этот факт не был предан огласке. Причины смерти режиссера неизвестны.

Помимо «Секретных материалов», Либерман также известен своей работой над сериалами «Никита», «Сильное лекарство», «Мертвая зона» и другими. Также он создавал рекламу для крупных западных брендов, в том числе для сети ресторанов McDonald’s, кинокомпании Hallmark и печенья Oreo. Режисер получил свыше 20 различных наград, в том числе премию DGA Award за достижения в работе.

