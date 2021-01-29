Решетова представила свою первую песню

https://static.news.ru/photo/2dff2486-6396-11eb-9449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Анастасия Решетова исполнила дебютную песню во время празднования своего дня рождения.

В создании композиции бывшей возлюбленной рэпера Тимати помогла певица Назима, с которой модель хочет спеть дуэтом. По словам Решетовой, совместная работа заняла два месяца, скоро состоится официальная премьера.

На день рождения к Решетовой пришли родственники и друзья. Экс-бойфренд замечен не был, сейчас он отдыхает на море с матерью и дочкой, передаёт PeopleTalk.

Как писал NEWS.ru, ранее поклонники раскритиковали снимок, который в социальной сети опубликовала 25-летняя Решетова. На снимке девушка предстала в образе total black. Чёрные платье и пиджак подчеркнули тёмные локоны модели, а макияж многим подписчикам показался слишком агрессивным. Поклонники упрекнули знаменитость в злоупотреблении скульптурирующей косметикой, которая придала её худому лицу болезненный вид. Однако больше всего интернет-пользователей смутил нос Решетовой.