Решетова ответила на критику Собчак её пения после расставания с Тимати

https://static.news.ru/photo/bfa04b7a-58cb-11eb-8c48-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Модель Анастасия Решетова прокомментировала замечание телеведущей Ксении Собчак о её пении.

Ранее Решетова опубликовала в Instagram ролик, в котором она исполняет песню Алсу «Весна». При этом модель заверила подписчиков, что «обычно» такое видео находится в личном архиве.

Этого не смогла не заметить Собчак, которая не только раскритиковала ударившуюся в музыку модель, но и намекнула на её сходство с Бузовой. Ведущая заявила, что Решетова запела после расставания с Тимати, прямо как Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым.

Подписчики модели спросили у неё в Insagram, видела ли она колкий комментарий от Собчак. В ответ девушка отреагировала вполне нейтрально.

На здоровье. Типичный Скорпион, — написала Решетова в сторис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Решетова ответила на обвинения в пиаре на расставании с Тимати. Поклонники звезды упрекнули её в неискренности после слов, что она не унывает. Они также считают, что она желает быть популярной без повода. По словам хейтеров, она хочет казаться «умной и прокаченной бабой, но в глазах тупость и пустота». В ответ модель заявила, что она уже давно прошла тот период, когда ей хотелось кем-то казаться.