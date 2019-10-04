https://static.news.ru/photo/ee26ae12-e775-11e9-b820-fa163e074e61_660.jpg Гуф Фото: Алексей Долматов/vk.com

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин, допущенные во время YouTube-шоу Ксении Собчак.

Исполнитель признался журналистке, что питает страсть к женщинам, представляющим кавказский народ. При этом он их оскорбил.

Я хочу принести свои искренние извинения за произнесённое мной слово перед всеми жителями Кавказа, — сказал исполнитель в своём видеообращении к поклонникам.

По его словам, он неправильно выразился.

Как писал News.ru, клип «Москва» на одноимённую песню, исполненную рэперами Тимуром Юнусовым (Тимати) и Алексеем Долматовым (Гуф), стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом свыше 1 млн пользователей поставили ему дизлайк. Позднее ролик появился на хостинге PornHub.