https://static.news.ru/photo/621b4514-d310-11e9-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Клип «Москва» на одноимённую песню, исполненную рэперами Тимуром Юнусовым (Тимати) и Алексеем Долматовым (Гуф), стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом более 1 млн пользователей поставили ему дизлайк.

Зрителям не понравился откровенно политизированный текст композиции, а также наличие в песне, которая призвана поздравить Москву с 872-летием, рекламы бургеров Black Star. При этом многие отметили отличную работу дрона, запечатлевшего главные достопримечательности столицы.

После того как видео набрало миллион дизлайков, комментаторы в YouTube дружно начали поздравлять друг друга, а рэперам пожелали писать побольше подобных песен.

Ранее News.ru писал, что Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города. В нём они признаются в любви российской столице.