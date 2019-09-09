Клип «Москва» на одноимённую песню, исполненную рэперами Тимуром Юнусовым (Тимати) и Алексеем Долматовым (Гуф), стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом более 1 млн пользователей поставили ему дизлайк.
Зрителям не понравился откровенно политизированный текст композиции, а также наличие в песне, которая призвана поздравить Москву с 872-летием, рекламы бургеров Black Star. При этом многие отметили отличную работу дрона, запечатлевшего главные достопримечательности столицы.
После того как видео набрало миллион дизлайков, комментаторы в YouTube дружно начали поздравлять друг друга, а рэперам пожелали писать побольше подобных песен.
Ранее News.ru писал, что Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города. В нём они признаются в любви российской столице.