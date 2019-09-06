https://static.news.ru/photo/f13d9eae-d180-11e9-981e-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.

В нём они признаются в любви российской столице. Сам клип представляет собой видеоряд, состоящий из видов известных достопримечательностей.

В песне звучат такие строки, как «Город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Не хожу на митинги и не втираю дичь». Видео уже собрало почти восемь тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выступил на праздновании Дня города в Москве и отметил, как преобразилась столица за последние годы.