https://static.news.ru/photo/4d90e0da-d159-11e9-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин выступил на праздновании Дня города в Москве и отметил, как преобразилась столица за последние годы.

Как передаёт «Интерфакс» , российский лидер произнёс приветственную речь на ВДНХ и открыл городской праздник. Путин подчеркнул, что за последние годы в Москве много сделано для создания комфортной деловой среды, обустройства общественных пространств и развития транспортной инфраструктуры.

Президент заметил, что в таком крупном мегаполисе «не может не быть проблем, их ещё достаточно», однако позитивные изменения происходят во всех без исключения районах Москвы.

Хотел бы поблагодарить мэра столицы, Сергея Семёновича Собянина, всех москвичей за слаженную, результативную работу, за готовность делом отвечать на самые сложные вызовы, — заключил Владимир Путин.

Ранее News.ru привёл слова мэра столицы РФ, который заявил, что каждый пятый рубль поступает в российскую экономику благодаря Москве.