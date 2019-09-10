https://static.news.ru/photo/3fbdeaec-d3c1-11e9-be6d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из видео на песню Москва Фото: Тимати/youtube.com

Видео на композицию реперов Тимати и Гуфа «Москва» загрузили на порносайт PornHub. Ранее его удалили из YouTube.

На новом хостинге композиция продолжает набирать дизлайки. Ролик озаглавлен фразой «Парни просыпаются в пентхаусе, но их невинность уже продана».

Клип попал в категории «Романтическое», «Ролевые игры» и «Парни (соло)».

Ранее News.ru писал, что клип стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом более 1 млн пользователей поставили ему дизлайк. Зрителям не понравился откровенно политизированный текст композиции, а также наличие в песне, которая призвана поздравить Москву с 872-летием, рекламы бургеров Black Star.

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) извинился за композицию. Он заявил, что его «развели» и он принимал участие в съёмках из альтруистических побуждений. По словам музыканта, ему сказали, что надо поздравить москвичей с Днём города, а о выборах в Мосгордуму ему не было известно.