https://static.news.ru/photo/8559994e-d361-11e9-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/therealguf

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) заявил, что его «развели» и он принимал участие в съёмках из альтруистических побуждений.

По словам музыканта, ему сказали, что надо поздравить москвичей с Днём города, а о выборах в Мосгордуму ему не было известно (Гуф назвал их выборами мэра). Рэпер принёс свои извинения, сказал, что горд за молодёжь, разбирающуюся в политике, и заверил, что и дальше будет исполнять песни о Москве, но «теперь уже, наверное, без Тимати». Видеообращение артист разместил в своём Instagram .

Как писал News.ru ранее, клип «Москва» на одноимённую песню, исполненную рэперами Тимуром Юнусовым (Тимати) и Алексеем Долматовым (Гуф), стал самым непопулярным видео в российском сегменте YouTube. Ролик посмотрели более 3 млн человек, при этом более 1 млн пользователей поставили ему дизлайк. Зрителям не понравился откровенно политизированный текст композиции, а также наличие в песне, которая призвана поздравить Москву с 872-летием, рекламы бургеров Black Star. При этом многие отметили отличную работу дрона, запечатлевшего главные достопримечательности столицы.