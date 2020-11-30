Рэпер Баста раскритиковал введение налога для богатых россиян

https://static.news.ru/photo/d3d04eac-330e-11eb-9744-fa163e074e61_660.jpg Василий Вакуленко Фото: bastaakanoggano/instagram.com

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался против введения налога 75% для богатых россиян. Он считает это несправедливым.

Такое мнение музыкант высказал в беседе с Ксенией Собчак на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Как отметил Баста, он не против платить повышенный налог, но не 75% от суммы заработка. При этом ему хотелось бы знать, куда и как расходуются эти средства.

Мне кажется, что большой вопрос с налогообложением корпораций, которые должны взять социальную нагрузку, — сказал музыкант, добавив, что не стыдится того, сколько зарабатывает.

Ранее актриса Елена Борщёва стала очередной звездой, которая из-за неосторожных высказываний о падении доходов навлекла на себя шквал критики со стороны народа. Поводом для травли стало интервью, в котором бывшая участница Comedy Woman сообщила, что скоро ей придётся распотрошить «подушку безопасности». Она призналась, что у неё, как и у многих звёзд, значительно упали доходы. При этом на решения властей об ограничениях она не жаловалась, как и не просила помощи от государства. Фатальным стало её высказывание о конкретной сумме, необходимой для жизни, — 500 тысяч в месяц.

Пользователи Сети, которые и до пандемии не видели таких доходов, после этого обрушились на кавээнщицу и пожелали ей «пойти поработать в шахту, где настоящий труд и люди зарабатывают по 50 тысяч», писал NEWS.ru.