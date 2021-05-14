Регина Тодоренко раскрыла секрет похудения на 20 кг

https://static.news.ru/photo/c7572e00-b6e6-11eb-b55e-96000091f725_660.jpg Фото: reginatodorenkocom/facebook.com

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как ей удалось похудеть на 20 кг после рождения ребёнка.

Она призналась, что перед родами весила 74 кг и рассчитывала, что после появления сына на свет весы покажут 60 кг. Однако Тодоренко скинула только семь лишних килограммов.

После кормления грудью я, как и ранее, начала практиковать интервальное питание 10-14: 10 часов ешь, 14 часов пьёшь воду, чай. Спорт вернулся в мою жизнь через полтора года после родов. Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Тренировки стабильно три-четыре раза в неделю, иногда пять, — раскрыла секрет своего преображения телеведущая.

По её словам, после двух месяцев тренировок ей удалось достичь результата в 53 кг. При этом она отметила, что не выглядела очень здоровой, поэтому во время отпуска вернула два килограмма.

Тодоренко не забывает и про уходовые процедуры. Она предпочитает ходить на массаж и в баню, а также пользуется кофейным скрабом.

Сейчас телеведущая продолжает питаться вместе с сыном. Так, она печёт печенье и кексы без сахара, делает сырники с кокосовой и рисовой мукой. Все макаронные изделия в доме сделаны из чечевицы, нута и шпината.

Ранее стало известно, что певец Сергей Пенкин заметно похудел, чтобы не отставать от коллег по цеху. Ему удалось сбросить 22 кг.