«Раскрученная за деньги история»: Кучера заступился за «предателя» Урганта Актер Кучера заявил, что не считает Ивана Урганта предателем родины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант — «интеллигентный человек с высоким чувством такта и удивительным чувством юмора». Кампания против него могла быть «раскрученной за деньги историей», заявил NEWS.ru актер Оскар Кучера. Он отметил, что «не слышал от Вани ничего такого, что порочило бы его как гражданина своей страны и характеризовало как предателя». По мнению Кучеры, шоу «Вечерний Ургант» следовало бы вернуть в эфир Первого канала, так как проект «сейчас был бы очень к месту».

Слушайте, то, что делает Ваня [Ургант] — это реально очень-очень круто. И этому надо посвящать свою жизнь. Я бы так не смог. У Вани удивительное чувство юмора. И чувство такта также развито высоко, он интеллигентный человек и он абсолютно там [в телеэфире] в своей тарелке. Кстати, я не очень понимаю, почему нет этого проекта, сейчас он был бы очень к месту, — поделился Оскар Кучера.

По его словам, критика в адрес Ивана Урганта могла быть «раскрученной за деньги историей».

На Ваню наехали — там, «предатель родины». У меня такое ощущение, что это была какая-то раскрученная за деньги история. Я не слышал от Вани (ну кроме того, что поставил черную фотографию на аватарку, потому что все тогда это делали, никто в тот момент не разбирался, что произошло) ничего такого, что порочило бы его как гражданина своей страны и характеризовало его как предателя. Вы слышали, может быть? Нет? Мне кажется, никто не слышал. Потому что этого, мне кажется, не было, — заявил Кучера.

Артист напомнил, что свой отъезд из России вскоре после начала специальной военной операции Ургант назвал запланированным отпуском, из которого шоумен быстро вернулся. Кучера посетовал, что в России «так любят травить, сразу нападать, не разобравшись».

«Кто свидетель?». «Я свидетель. А что случилось?». Так и живем уже много-много лет, — резюмировал актер.

Ранее «специальный корреспондент» «Вечернего Урганта» Алла Михеева рассказала, где сейчас находится основатель передачи. Она сообщила, что Иван Ургант никуда не уезжал и продолжает ходить на работу в «Останкино». Актриса недоумевает, почему на телеведущего обрушилась такая волна хейта. По ее словам, он никуда не уезжал, ходит на работу и разрабатывает новые проекты.