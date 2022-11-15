«Иван Андреевич в Москве, ходит на работу»: Михеева рассказала про Урганта Михеева рассказала о продолжении работы Урганта в «Останкино»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Ургант

«Специальный корреспондент» «Вечернего Урганта» Алла Михеева рассказала, где сейчас находится основатель передачи. Она сообщила, что Иван Ургант никуда не уезжал и продолжает ходить на работу в «Останкино», пишет StarHit.

Михеева призналась, что очень ждет возвращения передачи и ей очень жаль, что программа не вышла в свой юбилей.

Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается, — пожаловалась в интервью изданию актриса.

Однако, говорит соведущая Урганта, она уверена, что все будет хорошо. Актриса недоумевает, почему на телеведущего обрушилась такая волна хейта. По ее словам, он никуда не уезжал, ходит на работу и разрабатывает новые проекты.

Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты, — рассказала Михеева.

Ранее писатель Захар Прилепин засомневался в несправедливости критики, с которой в последнее время сталкивается Иван Ургант. Писатель считает, что для этого есть основания, если подтвердится, что телеведущий опубликовал в соцсетях ролик, где украинские боевики глумятся над русскими солдатами.