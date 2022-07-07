«Раньше, чем начала петь»: Крутой признался в своих чувствах к Аллегровой Крутой признался в своих чувствах к Аллегровой: у нас платонические отношения

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Композитор Игорь Крутой и певица Ирина Аллегрова

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что был влюблен в певицу Ирину Аллегрову задолго до того, как она стала исполнять его песни. С тех пор его чувства к ней не охладели, сообщает Teleprogramma.pro.

Ирина появилась в моей судьбе намного раньше, чем начала петь мою музыку. Это был 1976 год. Мы ездили с концертами с группой «Поющие юнги». Ее привел тогдашний муж. А совместные песни у нас появились только лет через тринадцать. Первая песня называлась «Над пропастью во ржи» на слова Игоря Николаева, — вспоминает композитор.

На вопрос о том, были ли у него отношения с Аллегровой, Крутой не дал четкого ответа. Он заявил, что «невозможно писать для человека, в которого немножко не влюблен». Композитор подчеркнул, что у него с певицей «платонические отношения».

Ранее российский эстрадный певец Григорий Лепс рассказал о желании исполнить совместную песню с Аллой Пугачевой. Он уверен, что в недалеком будущем певица откликнется на его предложение. К тому же он знает, какую песню они могли бы исполнить.