«Радуется, что выжила»: стали известны подробности состояния МакSим

Стали известны подробности состояния Марины Абросимовой, известной как певица МакSим. Источник телеканала «Звезда» посетил артистку в больнице.

Она радуется, что она выжила, любой бы человек радовался. Ходит, сидит, разговаривает, позитивная. Второе рождение, — рассказал посетитель.

Он отметил, что Марина всё помнит, идёт на поправку и постепенно приходит в себя.

Напомним, что ранее пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru рассказала о подарках для идущей на поправку артистки. Несмотря на то что её уже перевели из реанимации в общую палату, навестить её поклонникам нельзя.

В ближайшее время артистку могут выписать из больницы, где она находится с 16 июня 2021 года. МакSим больше месяца пролежала в реанимации в состоянии искусственной комы — сначала на ИВЛ, потом на аппарате ЭКМО. Сейчас артистка очнулась, начала общаться с родственниками и персоналом больницы.

Ранее сообщалось, что врач-реаниматолог Георгий Арболишвили рассказал, сможет ли МакSим петь после длительной искусственной комы и подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Эксперт подчеркнул, что необходимо отслеживать биохимические показатели крови.