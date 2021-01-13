Пугачёва показалась с новой стрижкой и в шифоновом платье с принтом

https://static.news.ru/photo/b81d3b0c-5627-11eb-952e-fa163e074e61_660.jpg Фото: alla_orfey/instagram.com

Алла Пугачёва снялась вместе с Максимом Галкиным, сидя на ступеньках лестницы. Фото опубликовано на фанатской страничке Примадонны.

На снимке певица позирует с небрежной укладкой и в шифоновом платье с цветочным принтом. Чтобы подчеркнуть талию, артистка надела широкий ремень с металлической пряжкой, чего не могли не заметить поклонники.

«Алла Борисовна, Вы красавица», «Очень хорошо смотритесь, и очень счастливые», «Вы супер», «Красавица», «Какие вы здесь очень классные», рассыпались в комплиментах фанаты.

К слову, в свой 71 год Алла Пугачёва выглядит прекрасно. Она не раз признавалась, что пользуется услугами пластического хирурга и поэтому на новых фото выглядит всё моложе и моложе. К тому же Примадонне помогает прекрасный вкус, а стильная и правильно подобранная одежда скрывают возраст певицы. Пугачёвой очень идут молодёжные тренды, которые она для себя выбирает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что латвийский композитор Раймонд Паулс отметил своё 85-летие. С днём рождения его поздравили народный артист России Игорь Николаев и певица Алла Пугачёва.