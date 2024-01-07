Пугачева, срок на Украине, песни об СВО: как сейчас живет Денис Майданов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Заслуженный артист России Денис Майданов известен песнями «Вечная любовь», «Время-наркотик» и «Пролетая над нами». К 2023 году он издал девять студийных альбомов. Что известно о карьере и личной жизни исполнителя?

Чем сейчас занимается Денис Майданов

Денис Майданов с 2021 года является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по культуре. Политическую деятельность он совмещает с музыкальной. После начала СВО Майданов вместе с музыкантом из ЛНР Романом Разумом записал песню под названием «Победа за нами». Позднее выпустил трек «Сарматушка», записанный вместе с ансамблем песни и пляски РВСН «Красная звезда».

Артист дает сольные концерты в Москве, выступает перед российскими военными в госпиталях и в зоне СВО. В декабре 2022 года Денис Майданов был заочно приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что он голосовал за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В июне 2023 года исполнитель поддержал и присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard украинских военных из личных средств.

На настоящий момент Денис Майданов находится под санкциями всех стран ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, США, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Майданов во время заседания форума «Сообщество»

Что Денис Майданов говорит про СВО

Денис Майданов поддерживает проведение спецоперации и спустя полгода после ее начала поблагодарил президента России Владимира Путина за СВО.

«Спасибо президенту, за начало СВО, потому что она не только двинула геополитические процессы между странами, она наконец-то нам, жителям России, развязала руки. Общество было очень либеральным, оно было очень заселено многими западными течениями, аспектами, направлениями», — отметил артист.

Майданов неоднократно бывал в зоне СВО с концертами и гуманитарной помощью. Артист уверен в скорой победе, но где закончится СВО, он точно сказать не может.

«Второй День победы обязательно будет. Просто вопрос, где он будет географически, в какой точке: в Киеве, Варшаве или Берлине. Это уже покажет время и поведение наших противников», — сказал он MK.RU.

Как Денис Майданов относится к уехавшим артистам и Пугачевой

Денис Майданов считает, что покинувшие Россию артисты заблуждаются, если считают, что кому-то нужны за рубежом. В интервью NEWS.ru певец заявил, что знаменитостей на чужбине использовали в целях антироссийских кампаний.

«Исполнители, которые заняли антироссийскую позицию, думают, что, находясь там, за рубежом, и что-то говоря, они еще кому-то нужны. На самом деле это агония. Это люди, которые отказались от своей страны, от своей аудитории, наплевали абсолютно на свой народ», — сообщил Майданов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Майданов на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида.Арт»

Комментируя отъезд из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой, политик напомнил, что когда-то певица пригласила его на «Рождественские встречи», что он считает подарком судьбы. Он принял предложение и исполнил песню «Пролетая над нами».

«Пугачева была великой, решала многое и своей дланью могла благословить артиста. Но она сделала свой выбор, что она с той, либеральной Россией. А мы для нее стали империей зла», — сказал Майданов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», выразив надежду, что «правда в конце концов дойдет и до Пугачевой».

Что известно о личной жизни Дениса Майданова

Артист с 2005 года женат на Наталье Колесниковой. Она работает его директором, а также возглавляет несколько коммерческих организаций. Пара воспитывает двоих детей — дочь Владу и сына Борислава.

В эфире программы «Секрет на миллион» певец признался, что балует детей и каждый раз, возвращаясь с гастролей, привозит им игрушки. Майданов старается проводить с ними все свободное время. Семья живет в подмосковном загородном доме площадью 600 квадратных метров, где есть все необходимое: несколько спален, большая кухня, гостиная, бассейн, тренажерный зал.

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