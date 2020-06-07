Птаху не пустили в Сочи из-за неправильной справки о состоянии здоровья

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Российского рэп-исполнителя Птаху (Давида Нуриева) вместе с супругой не выпустили из аэропорта Сочи в город.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Птаха собирался отпраздновать в Сочи вместе с женой её день рождения. Он утверждает, что сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту придрались к его справке об отсутствии коронавирусной инфекции, причём безосновательно.

Спасибо, что у вас настолько необразованные сотрудники Роспотребнадзора работают и плюс ещё максимально высокомерные. Спасибо, что справки собранные нами и другими людьми оказались не такими, как бы вы хотели, что тест на COVID-19 и анализы на него у вас считают не правильными. Надеюсь, вам доставило удовольствие почувствовать себя царьками, — написал рэпер.

Он посоветовал подписчикам не летать в Сочи, пока действуют ограничения по коронавирусу, и заявил, что город «закрыт». Птаха призвал поклонников искать другие «места для отдыха».

Ранее NEWS.ru сообщал, что победительница реалити-шоу «Последний герой», участника Comedy Woman Надежда Ангарская работает над совместным музыкальным проектом с Птахой.