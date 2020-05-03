Победительница «Последнего героя» работает над совместным проектом с Птахой

https://static.news.ru/photo/0ccbd4ee-8d22-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Ангарская Фото: nadezhdaanga/instagram.com

Участница популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, которая на острове во время съёмок для проекта «Последний герой. Зрители против звёзд» особенно сдружилась с рэпером Птахой, рассказала, как они обсуждали запись трека.

При этом актриса развеяла слухи о том, что у них рэпером роман.

Мы в приятельских отношениях, мы даже в Москве живём неподалёку друг от друга. Но пока в гости нельзя ходить. На острове мы обсуждали запись трека, так что уверена, после карантина у нас с Птахой будет какой-то совместный проект, — цитирует Ангарскую KP.RU.

Надежда рассказала также, что уже записала песню, на которую её вдохновила победа в «Последнем герое». По словам Ангарской, она уже начала работать над созданием клипа и с пользой проводит время в самоизоляции.

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