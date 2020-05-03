Ночное видео из спальни жены Джигана разочаровало пользователей

Внимание пользователей Сети приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана. По всей видимости, влюблённым удалось помириться после неадекватного поведения певца и его измен. Его жена Оксана Самойлова
Модель искупала своего трёхмесячного сына Давида, а затем расположилась на кровати перед большим телевизором. Рядом с ней пользователи увидели только её дочь Лею.
Лея решила, что будет рок-звездой, — сообщила фанатам Самойлова.
Судя по всему, модель пока не пускает мужа в спальню и он коротает ночи в другой комнате.
Подписчики звёздного семейства неоднозначно отреагировали на видео. Кто-то решил, что Самойлова должна поскорее простить мужа. Однако нашлись и те, кто посчитал, что многодетная мама таким образом пиарится.
Не думала, что Оксана будет разводить людей с этим розыгрышем... разочарована, — отметила одна из подписчиц.
Ранее, как писал NEWS.ru, Джиган вернулся из наркоклиники и опубликовал первое семейное фото, тем самым подтвердив слухи о воссоединении с моделью Оксаной Самойловой. На фото рэпер запечатлён со всеми своими детьми в игровой комнате.
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