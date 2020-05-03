Ночное видео из спальни жены Джигана разочаровало пользователей

https://static.news.ru/photo/c959b372-8d06-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Внимание пользователей Сети приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана. По всей видимости, влюблённым удалось помириться после неадекватного поведения певца и его измен. Его жена Оксана Самойлова опубликовала в Instagram видео из супружеской спальни. Подписчики увидели большую кровать, однако не обнаружили поблизости Джигана.

Модель искупала своего трёхмесячного сына Давида, а затем расположилась на кровати перед большим телевизором. Рядом с ней пользователи увидели только её дочь Лею.

Лея решила, что будет рок-звездой, — сообщила фанатам Самойлова.

samoylovaoxana/instagram.com

Судя по всему, модель пока не пускает мужа в спальню и он коротает ночи в другой комнате.

Подписчики звёздного семейства неоднозначно отреагировали на видео. Кто-то решил, что Самойлова должна поскорее простить мужа. Однако нашлись и те, кто посчитал, что многодетная мама таким образом пиарится.

Не думала, что Оксана будет разводить людей с этим розыгрышем... разочарована, — отметила одна из подписчиц.

Ранее, как писал NEWS.ru, Джиган вернулся из наркоклиники и опубликовал первое семейное фото, тем самым подтвердив слухи о воссоединении с моделью Оксаной Самойловой. На фото рэпер запечатлён со всеми своими детьми в игровой комнате.